На Киевщине мужчина подорвал себя гранатой, демонстрируя взрывчатку онлайн в соцсети

Двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей, демонстрировали гранату «РГД-5», тротиловую шашку и детонатор, а в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами произошел взрыв.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области.

В результате инцидента в собственной квартире 25-летний житель села Великая Солтановка Васильковского района получил рваную рану, врачи ампутировали ему предплечье левой руки.

«О данном происшествии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь молодому человеку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, а полицейские устанавливают, где молодой человек получил арсенал боеприпасов.

«Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск. Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию», - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве во дворе дома прогремел взрыв, пострадало четверо детей – двое из них в реанимации.