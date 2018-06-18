В Первомайске «Lexus» врезался в столб и загорелся

В городе Первомайске на Николаевщине 17 июня автомобиль «Lexus ES 350» врезался в столб на улице Одесской и загорелся.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О происшествии спасателям сообщили в 22:17. Огонь охватил моторный отсек и салон транспортного средства. В 22:28 пожар локализовали, 22:45 – ликвидировали на площади 4 кв.м.

Напомним, что ранее на трассе «Днепр - Николаев» столкнулись ВАЗ и «Volkswagen» и первый автомобиль после удара загорелся.