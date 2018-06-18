В Гватемале из-за извержения вулкана погибли 110 человек – власти прекратили поисковые работы

Власти Гватемалы прекратили поиски почти 200 человек, пропавших без вести после извержения вулкана ранее в этом месяце. Официальные лица подтвердили гибель 110 человек в результате извержения вулкана Фуэго.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий CONRED сообщило в воскресенье о прекращении поисков в селениях Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео, объяснив это тем, что данный район является «непригодным для жизни и очень опасным».

Каждый час из вулкана происходят четыре-пять слабых выбросов, когда столбы пепла поднимаются на высоту более километра.

Представители чрезвычайных служб сообщили, что воскресное извержение затронуло более миллиона человек. Из районов вокруг вулкана было эвакуировано 3265 человек.

Тем временем гватемальские власти открыли расследование для проверки соблюдения протоколов, предусмотренных на случай чрезвычайных ситуаций. Оппозиционные политики обвиняют CONRED в том, что ведомство медлило с приказом об эвакуации, тем самым увеличив риски для местных жителей.

Вулкан Фуэго расположен в 44 километрах к юго-западу от столицы страны, Гватемалы, и недалеко от популярного среди туристов города Антигуа.

Напомним, на Гавайях активный вулкан обрушил на местных жителей дождь из драгоценных камней.