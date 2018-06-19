В Харькове 13-летняя девочка отравилась таблетками для похудения

В Харькове 13-летняя девочка 17 июня попала в больницу с отравлением. По предварительным данным, она приняла препараты для похудения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В настоящее время медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

«Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы. В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает», - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, что ранее на Одесчине неизвестные отравили 18-летнюю девушку.