Спасатели обнаружили тело парня, утонувшего возле Ингульского моста в Николаеве

Во вторник, 19 июня, бойцы Государственного военизированного горноспасательной отряда обнаружили тело 19-летнего парня, который утонул накануне возле Ингульского моста в Николаеве.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В итоге, спустя три дня поисков тело погибшего всплыло посредине реки напротив спасательного почта возле Ингульского моста.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области редакции сообщили, что тело для установления окончательной причины смерти направлено в Бюро СМЭ. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в таких случаях.

Напомним, в Николаевской области сотрудники ГСЧС спасли на воде мужчину, который ушел купаться на водоем и исчез.