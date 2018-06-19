На Николаевщине из-за неосторожного курения горела квартира - 40-летний хозяин скончался в больнице

В понедельник, 18 июня в селе Новопетровское Новоодесского района горела квартира в жилом доме.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре в трехэтажном жилом доме по улице Центральной на экстренный номер 101 поступила в 17:20. По прибытию пожарные 21 Государственной пожарно-спасательной части, с помощью спецоборудования, открыли входную дверь квартиры.

В одной из комнат обнаружили без сознания 40-летнего хозяина, которого каретой скорой помощи госпитализирован в лечебное учреждение. По уточненной информации стало известно, что мужчина в больнице скончался. В 18:41 пожар на площади 35 квадратных метров локализовали, 19:17 - ликвидировали, его причиной неосторожность при курении.

От ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. На месте работали сотрудники полиции, аварийные бригады филиала ОАО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз». Дополнительно осуществлялся подвоз воды двумя тракторами с бочками от местного фермерского хозяйства «АГРО».

Напомним, что в селе Новогригорьевка Николаевского района 14 июня во время пожара погиб 53-летний мужчина.