«Пассажирка сгорела заживо»: На трассе Киев-Харьков «Audi» на скорости врезался в отбойник и загорелся

Смертельное огненное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Киев – Харьков на 180 километров.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидца, автомобиль «Audi» влетел в отбойник и загорелся. При этом издание уточняет, что автомобиль двигался с большой скоростью, а отбойник разбит на протяжении 100 метров.

«Столб дыма, огонь и перевернутый Audi», - сказано в сообщении.

В результате происшествия девушка сгорела заживо, а парень-водитель в реанимации.

Напомним, на трассе «Днепр - Николаев» столкнулись ВАЗ и «Volkswagen» - первый после удара загорелся.