«И как такие родители могут быть!?»: во Львове засняли семейную пару, которая кололась на глазах у ребенка

Во Львове между отелем «Спутник» и «Аквапарком Львов» камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина в присутствии ребенка колет мужчину.

Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«И как такие родители могут быть!? Возле ребенка колоться … Ребенка очень жалко», — написал он.

По словам депутата, эта женщина с часто попрошайничает возле торгового центра. Информация уже передана участковому.

Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Позже стало известно, что семейная пара, которая снимала порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой.