На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем горели две свалки

В Николаевской области во вторник, 19 июня, горело две свалки - полигона твердых бытовых отходов.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Утром спасателям сообщили о пожаре на несанкционированной свалке за пределами Баштанки. Прибывшее отделение 7 Государственной пожарно-спасательной части в 10:16 локализовало пожар площадью 900 квадратных метров, а в 11:46 - ликвидировало его. Дополнительно к тушению привлекали ЗИЛ с бочкой от КП «Добробут».

Уже в 11:30 дежурный караул 24 ГПСЧ выехал на пожар по улице Широкой в Снигиревке. По прибытию они установили, что горит мусор и сухая трава на ориентировочной площади 4 гектара на полигоне твердых бытовых отходов.

Отмечается, что сложность тушения заключалась в быстром распространении огня из-за ветреной погоды. В 11:50 пожар локализовали и в 12:55 ликвидировали. Дополнительно работал 1 трактор с мотопомпой, 1 с плугом от агрофирмы «Муравка» и трактор с бочкой от КП «Снигиревский коммунальщик».

Всего к тушению пожаров привлекали 7 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. Вероятными причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

Ранее сообщалось, что в селе Мешково-Погорелово в субботу, 16 июня, спасатели ликвидировали пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов.