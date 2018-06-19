Во Франции самолет экстренно сел из-за пьяной массовой драки на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, совершил экстренную посадку в Париже из-за драки на борту, в которой приняли участие 20 пассажиров.

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их вывела полиция из самолета после приземления во Франции.

Об этом сообщает «Reuters»

«Мы не будем терпеть неконтролируемое или деструктивное поведение. Безопасность и комфорт клиентов, а также экипажа, является нашим приоритетом номер один», — заявил представитель Ryanair Робин Киле.

Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров.

После инцидента Ryanair призвала к запрету на выпивку до 10 утра в аэропортах. Дебоширы начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина до вылета, который был запланирован на 8:50 по местному времени.

Напомним, во Франции экстренно посадили лайнер из-за пассажира, который занимался сексом с резиновой куклой. Ранее сообщалось, что самолет Вoeing 737 авиакомпании Transavia Airlines совершил экстренную посадку в португальском аэропорту Фару из-за «невыносимого зловония» от одного из пассажиров.

Также в Китае самолет совершил экстренную посадку из-за нападения пассажира с шариковой ручкой на экипаж.