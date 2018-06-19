В Днепре из-за кражи болтов и креплений железной дороги сошел с рельс грузовой поезд

Ночью 19 июня в Днепре на станции Нижнеднепровск-Узел сошли с рельсов локомотив и 15 грузовых вагонов. Восемь вагонов были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь - пустых.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Авария произошла из-за кражи ворами болтов и креплений главного пути №3 станции. В результате происшествия пришлось задержать несколько пригородных поездов. Поезда дальнего следования не задерживались.

Компания выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, и обвинила полицию в бездействии.

«Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками, к сожалению, не дают желаемых результатов... Неоднократные обращения ПАО «Укрзализныця» в МВД, СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого эффекта не дают. За сутки в отрасли фиксируется по несколько вмешательств, что в во многом является следствием бездействия правоохранительных органов», - говорится в заявлении.

Напомним, на Луганщине полиция задержала группу людей, которые украли 137 метров железнодорожного полотна.