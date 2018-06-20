В Харькове в горсовете произошла потасовка между националистами и охраной – в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ

В Харьковском горсовете человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону националистов, которые пытались подняться в зал.

Об этом сообщает Громадське.Харьков.

Также сообщается, что в помещении подожгли дымовые шашки.

Как сообщил представитель ДСНС Игорь Лупандин, в 10:07 в дежурную часть поступил звонок по поводу задымления второго этажа горсовета. На месте работали 3 отделения ДСНС, двое на автоцистерне и одно - на лестнице. Была проведена эвакуация из помещения. На месте работает оперативная группа ДСНС и правоохранителей.

В Twitter сообщают, что в горисполком на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальные жены», которые применили файеры.

Напомним, в Никополе на сессии горсовета произошла потасовка со стрельбой.