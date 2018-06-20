В Николаеве на перекрестке столкнулись «ВАЗ» и «Toyota»

В Николаеве 20 июня на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Театральной столкнулись автомобили «ВАЗ-2104» и «Toyota».

Об этом сообщается в Viber-канале ДТП и дороги Николаева.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что оба автомобиля ехали по проспекту навстречу друг другу. Водитель «Toyota» поворачивал на Театральную и не предоставил преимущество «ВАЗ-2104». Оба автомобиля в результате ДТП получили механические повреждения.

Водитель «Toyota» получил травмы и его доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Движение в районе места происшествия осложнено.

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке «КамАЗ» протаранил «Daewoo».