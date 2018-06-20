В Харькове националисты бросили в мусорный бак заместителя Кернеса

В среду, 20 июня, в Харькове возле здания горсовета протестующие бросили в мусорный бак заместителя мэра города Андрея Руденко.

Об этом сообщает издание NewsRoom.

Молодые люди схватили чиновника, когда он вышел из здания мэрии на улице Квитки-Основьяненко. В этот момент активисты, среди которых были представители «Национального корпуса», подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и за ноги — и бросили внутрь. После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти.

Здание горсовета оцеплено полицией. Перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

- А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют, — отметил он.

Из-за распыленного газа и дымовых шашек сотрудников горсовета эвакуировали.

Сотрудники полиции помогли нескольким десяткам людей покинуть здание и выйти на улицу. Сейчас работники мэрии находятся на улице, а сами помещения горсовета пытаются проветрить.

Как отмечается, во время заседания мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал требования протестующих, и депутаты проголосовали за приостановление строительства многоэтажки возле стадиона «Металлист».