В Николаеве мужчина бросился под поезд, ему отрезало голову

В Николаеве в районе поселка Горького под тепловоз бросился молодой мужчина. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате случившегося мужчине отрезало голову. На месте происшествия работает полиция, возле тела погибшего нашли предсмертную записку, которая указывает на то, что это было самоубийство. Личность погибшего пока не установлена. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в случаях суицидов.

Издание «Новости-N» сообщает, что мужчина сам бросился под поезд.

«Машинист обратил внимание на стоящего возле колеи человека и даже посигналил ему гудком. Однако мужчина не среагировал, а когда тепловоз приблизился – неожиданно бросился к путям и положил голову на рельсы. Машинист попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно, тепловоз протащил тело несчастного несколько метров, сорвав при этом с него одежду», - сообщает сайт.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульный вытащил из воды девушку, которая спрыгнула с Варваровского моста.