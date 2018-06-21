На Николаевщине мужчина во время земельных работ нашел авиационную бомбу

В Веселиновском районе Николаевской области нашли и уничтожили авиационную бомбу времен прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во вторник, 19 июня, в 15:30 спасателям сообщили, что во время проведения земельных работ на поле в селе Ставки 60-летний мужчина наткнулся на взрывоопасный предмет.

Прибывшая группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения квалифицировала опасную находку как авиационную бомбу ФАБ-50 времен прошлых войн. В среду, 20 июня, её уничтожили путем контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что спасатели Николаевщины уничтожили три взрывоопасных предмета – их нашли возле реки и прямо на улице.