В США после мощного ливня затопило штат Техас - вода залила машины и дома

На американский штат Техас в среду, 20 июня, обрушились сильные ливни, которые привели к наводнениям.

Об этом сообщает Reuters.

Мощные ливни затопили прибрежную территорию штата в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду машины, дома и повредив многочисленные ресурсы питьевой воды.

На этой неделе на территории Южного Техаса выпало от 6 до 14 дюймов (15-36 см) осадков, и еще больше прогнозируют в службе погоды на четверг.

Отмечается, что местные власти закрыли дороги в начале среды в нескольких общинах вдоль рек Де-Мойн и Миссисипи на Среднем Западе. В то же время с Национальной лесной службе сообщили, что дожди в западных Соединенных Штатах помогли замедлить рост лесных пожаров.

Напомним, что в августе 2017 года на штат Техас обрушился ураган «Харви». Он привел к взрывам на химическом заводе компании Arkema.

Также в 2015 году из-за наводнения из зоопарка Тбилиси сбежали 32 хищника, в том числе шесть львов, шесть тигров, семь медведей и 13 волков. Год спустя из лондонского зоопарка сбежала 184-килограммовая горилла, чтобы выпить пять литров черносмородинового сока.