В центре Николаева на пешеходном переходе «маршрутка» насмерть сбила человека 18+

В Николаеве в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном маршрутное такси «Рута», курсирующее по 21 маршруту, сбило пешехода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «маршрутка» двигалась со стороны улицы Садовой в сторону улицы Московской. По словам очевидцев, маршрутка не успела затормозить перед выскочившим на дорогу пешеходом, в результате чего совершила наезд. Мужчина возрастом около 70-80 лет от полученных травм скончался на месте.

По словам прибывших на место происшествия полицейских, мужчина переходил дорогу на «красный» сигнал светофора. Отмечается, что сейчас движение автомобилей на перекрестке затруднено.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе.