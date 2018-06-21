На Николаевщине спасатели девять раз тушили пожары в экосистемах - удалось спасти 11 овец

За прошедшие сутки, 20 июня, спасатели девять раз привлекались к тушению пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, во всех случаях пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения огня на большие площади, тем самым предотвратив угрозу от рядом расположенных жилых застроек.

Особого внимания заслуживает эпизод, который случился на улице Колхозной в селе Новоукраинка Вознесенского района. В результате неосторожного обращения с огнем, загорелась сухая трава, которая впоследствии перекинулась на хозяйственную постройку.

К месту происшествия прибыло отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной охраны «Щербани». Пожарные спасли 11 голов домашних животных (овец), которые находились в здании. К ликвидации привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, что в Николаеве и области 7 апреля зафиксировали 12 пожаров на открытых территориях. Признаки свидетельствуют, что это были поджоги.