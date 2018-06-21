В Москве мажоры на «Mercedes» устроили масштабное ДТП, в результате которого заживо сгорели в машине

В среду, 20 июня, на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия погибли три человека, пострадали четверо. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Hue, виновником аварии стал водитель Mercedes, который двигался со скоростью около 200 километров в час.

«Видимо, очередные мажорята… Сбил насмерть 58-летнюю Светлану Евдокимову, затем вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Fiat, машину соцпатруля Москвы. Mercedes вспыхнул, водитель — 22-летний Разматуллах Гаджиев, и его пассажир — 21-летний Гари Мелканян, сгорели заживо. Пассажиры и водитель Fiat сейчас в больницах. По касательной Mercedes задел еще и Hyundai Solaris», — отмечается в сообщении канала.

22-летний мажор на Mercedes вылетел на встречку на Кутузовском проспекте и врезался в машину социального патруля. Он и его друг сгорели заживо. Всего погибли три человека, еще двое в тяжелом состоянии в больнице pic.twitter.com/D80mjYAyWq — НТВ (@ntvru) 21 июня 2018 г.

Напомним, на трассе Киев-Харьков «Audi» на скорости врезался в отбойник и загорелся – пассажирка сгорела заживо.