В Москве мажоры на «Mercedes» устроили масштабное ДТП, в результате которого заживо сгорели в машине

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В среду, 20 июня, на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия погибли три человека, пострадали четверо. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.  

Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Hue, виновником аварии стал водитель Mercedes, который двигался со скоростью около 200 километров в час.

«Видимо, очередные мажорята… Сбил насмерть 58-летнюю Светлану Евдокимову, затем вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Fiat, машину соцпатруля Москвы. Mercedes вспыхнул, водитель — 22-летний Разматуллах Гаджиев, и его пассажир — 21-летний Гари Мелканян, сгорели заживо. Пассажиры и водитель Fiat сейчас в больницах. По касательной Mercedes задел еще и Hyundai Solaris», — отмечается в сообщении канала.

 

Напомним, на трассе Киев-Харьков «Audi» на скорости врезался в отбойник и загорелся – пассажирка сгорела заживо.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия