Кивеские патрульные спасли женщину, которая собиралась спрыгнуть с балкона

В Киеве во вторник, 19 июня, патрульные полицейские спасли женщину, которая собиралась спрыгнуть с балкона.

Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

Около 21:00 полицейским сообщили, то 84-летняя женщина пытается прыгнуть с балкона своей квартиры. Прибывший экипаж патрульных, а также скорая помощь и спасатели. увидели, что она стоит на перилах одного из балконов на 14 этаже.

Полицейские быстро установили номер квартиры, где она проживает. Двери в дом женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе.

Патрульная начала общаться с женщиной и через несколько минут ей удалось уговорить ее не делать непоправимого. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру, после чего госпитализировали в специализированную больницу.

Ранее сообщалось, что украинские патрульные за один день - 8 июня спасли двух самоубийц.