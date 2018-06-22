На Николаевщине столкнулись фура и «Renault» – водитель легковушки попал в больницу

В Кривоозерском районе в пятницу утром, 22 июня, из-за в дорожно-транспортном происшествии «Renault Rapid» и грузовика «DAF» пострадал водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

ДТП случилось около 07:50 на 293-м километре трассы М-05 «Киев-Одесса».

В результате столкновения транспортных средств 56-летний водитель легкового фургона с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Напомним, в Николаеве на перекрестке «КамАЗ» протаранил «Daewoo».