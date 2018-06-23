На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем сгорело 4,5 гектара пшеничного поля

В четверг, 21 июня, в Николаевской области из-за неосторожного обращения с огнем загорелось пшеничное поле.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Около 8:30 спасателям сообщили о пожаре пшеницы на корню в Очаковском районе. Прибывший дежурный караул 22 Государственной пожарно-спасательной части установил, что огонь успел охватить злаковую культуру на площади 4,5 гектара из общих 36 гектар.

Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. В 9:00 они локализовали пожар, а в 09:10 - ликвидировали его. Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. От ГСЧС к тушению привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, от сельского хозяйства «Юг-Нива» - 2 трактора с плугом.

Напомним, что в селе Кобзарцы Снигиревского района Николаевщины 18 июня неизвестный поджег поле с пшеницей.