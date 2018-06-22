«Требуем остановить живодёров»: Возле Николаевской мэрии прошел митинг зоозащитников

В пятницу, 22 июня, под здание Николаевского городского совета вышли зоозащитники с требованием обсудить с мэром Александром Сенкевичем проблему бездомных животных.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В руках у митингующих были плакаты «Сенкевич, требуем остановить живодёров», «Живому городу - живые собаки», «Голобродский - живодёр». Также на мероприятии присутствовали экс-директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач и депутат горсовета от «Оппоблока» Лариса Веселовская. Они скандировали: «Сенкевич, выходи», однако вместо него к ним вышел вице-мэр Юрий Степанец.

Зоозащитники выразили своё недовольство тем, что на КП сейчас не осуществляется стерилизация собак, несмотря на то, что деньги на это выделяются. Также они возмутились тем, что в горсовете никак не реагируют на их многочисленные обращения касательно состояния «Центра защиты животных» и заявили, что пытаются помочь.

В итоге Степанец предложил поехать представителю защитников вместе с ним на КП и там всё обсудить. Некоторые из присутствующих последовали за ними на автомобилях или маршрутных такси.

Напомним, что ранее в соцсетях паниковали, что николаевских бездомных собак отвезут на убой в Харьков – директор «Центра защиты животных» это опроверг. Позднее возле Николаевского городского совета прошел митинг за отставку нового директора КП Александра Голобродского

20 июня николаевский городской голова Александр Сенкевич все-таки назначил экс-замдиректора департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции горсовета Александра Голобродского директором КП «Центр защиты животных» до проведения конкурса на данную должность.

Напомним, что корреспондент «Преступности.НЕТ» ранее побывал в ЦЗЖ и показал, как работает предприятие.