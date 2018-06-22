Николаевские полицейские нашли сбежавшую из дома 15-летнюю девочку – мать написала от нее отказ

В Березанском районе полицейские вернули родителям 15-летнюю девочку, которая ранее сбежала из дома, однако ее мать при правоохранителях написала от отказ.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП Николаевской области.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнию Викторию Марчук.

Мать девочки в среду, 21 июня сама написала заявление в полицию, после того, как ее 15-летняя дочь ушла из дома. По словам заявительницы, утром после ссоры, ее 15-летняя дочь ушла после ссоры.

Правоохранители начали проверять возможные места пребывания девочки и уже в течение нескольких часов оперативники Березанского отделения полиции нашли подростка в соседнем селе.

Сама Виктория рассказала правоохранителям, что в очередной раз поссорилась с матерью и решила уйти из дома, в котором чувствовала себя лишней. Девочка решила пойти к своей школьной учительнице, с которой поддерживает теплые отношения, и которая, в отличие от родителей, по ее словам, лучше к ней относится.

После того, как правоохранители привезли беглянку домой и провели с ней профилактическую беседу, мать в присутствии работников социальной службы, написала отказ от своего ребенка. Зато учительница согласилась взять девочку под временную опеку до решения суда.

За невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка мать несовершеннолетней нести административную ответственность за (статьи 184 КУоАП), а также решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Напомним, ранее в Вознесенском районе местный житель сначала сообщил в полицию о пропаже двух своих маленьких сыновей, а когда мальчиков вернули, он от них отказался.