Николаевская полиция продолжает розыск женщины, пропавшей в январе этого года

В Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает Нелли Георгиевну Басараб, которая пропала без вести – 3 января она ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее Басараб объявляли в розыск в феврале этого года.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые, глаза темные, брови дугообразные, губы тонкие. Была одета в пальто-пуховик серого цвета, черные джинсы и ботинки коричневого цвета.

Всех, кому что-либо известно о дальнейшей судьбе или местонахождении женщины, просят срочно сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А или по контактным телефонам (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96, 102.