На Николаевщине утвердили сумму компенсации проезда для льготников – 110 гривен в месяц

В Николаевской области утвердили сумму компенсации проезда для льготников – им будут выделять 110 гривен в месяц.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, сообщил у себя на Facebook его заместитель Евгений Шевченко.

По словам заместителя главы области, Кабинет Министров оставил расчет суммы ежемесячной компенсации на усмотрение областным администрациям.

«Согласно расчетам управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации, средняя стоимость проезда в городском коммунальном транспорте в Николаевской области составляет 3,66 гривен. Таким образом, размер ежемесячной наличной выплаты составляет 110,0 гривен = 3,66 * 30.» - отметил Евгений Шевченко.

Также заместитель главы области добавил, что органы местного самоуправление смогут предоставлять льготникам «дополнительный ресурс для проезда».

Напомним, в пятницу, 22 июня, исполком Николаевского городского совета поддержал повышение проезда в маршрутных такси города с 4 до 5 гривен.