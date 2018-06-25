В Николаеве закрыли уголовное производство в отношении главврача роддома Волохова, устроившего ДТП с пострадавшей

Уголовное производство в отношении главврача роддома №2 Евгения Волохова, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала жительница Херсона, закрыто.

Об этом свидетельствует ответ николаевской местной прокуратуры №2 на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось ранее, по данным прокуратуры, по вине Волохова произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в мае 2016 года в Ингульском районе Николаева, на перекрестке улицы Круговой и Херсонского шоссе. Волохов находился за рулем автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», нарушил правила проезда перекрестков и не предоставил преимущества в движении автомобилю «ЗАЗ-1102» («Таврия»), который ехал во встречном направлении. Машины столкнулись, в результате ДТП пострадала водитель автомобиля «ЗАЗ» - жительница Херсонской области.

Ранее потерпевшая по этому делу заявляла, что адвокаты Волохова пытались откупиться и «замять» дело.

Спустя год, 26 мая 2017 года, прокуратура Николаевской области сообщила Волохову о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»).

Как отмечают в прокуратуре, Евгений Волохов обвинялся в совершении уголовного преступления, а именно в нарушении ПДД, в результате чего пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Также в ведомстве сообщили, что после сообщения Волохову о подозрении, его не задерживали, на время досудебного расследования мера пресечения судом ему не избиралась.

Кроме того, 22 июня 2017 года обвинительный акт в отношении главврача николаевского роддома был направлен в Ленинский районный суд Николаева, однако в ходе судебного рассмотрения уголовное производство было закрыто.

«От потерпевшей пришло заявление об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности в связи с примирением и возмещением нанесенного ущерба на основании ст. 46 УК Украина, в связи с чем Ленинским районным судом города Николаева 12 июля 2017 года вынесено постановление о закрытии уголовного производства», – говорится в ответе прокуратуры.

Напомним, что в Николаеве в августе 2011 года тогда еще депутат городского совета от Партии регионов Евгений Волохов на «Lexus» сбил на пешеходном переходе женщину. После ДТП пострадавшая оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд освободил от ответственности главврача, экс-«регионала» Волохова, в чьем роддоме умерла роженица.