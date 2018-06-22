Сенкевич попросил Порошенко и Гройсмана вернуть на родину николаевского моряка, незаконно оказавшегося в нигерийской тюрьме

Николаевский городской голова Александр Сенкевич написал обращение на имя Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также Уполномоченной в Верховной Раде по правам человека Людмилы Денисовой с просьбой помочь в освобождении и возвращении домой николаевского моряка Александра Кашерного, который незаконно оказался в тюрьме в Нигерии.

Соответствующее обращение опубликовано на странице Николаевского городского совета на Facebook.

Сообщается, что в январе 2017 году Александр Кашерный подписал контракт с греческой судоходной компанией на танкер «TECHE» в качестве старшего механика. 26 апреля мужчина сообщил родственникам, что судно отправляется в Нигерию. В этот же день судно задержали нигерийские правоохранители. Судовладелец, в свою очередь, отказался от судна и экипажа.

«26 апреля судно было арестовано, экипаж из десяти человек, среди которых 2 человека – украинцы, арестовали и обвинили в незаконном пересечении границы Нигерии и погрузке нефти. Судовладелец отказался от судна и экипажа.» - сказано в обращении.

По словам отца Алексанрда Кашерного, во время судебного процесса ни одного представителя дипломатической миссии Украины в Нигерии не было. Отец также обращался в консульство в Киеве, но ему там так и не помогли.

Городской голова сообщает, что уже шестой день Александру Кашерному, находящемуся в тюрьме, не дают еды и держат в ужасных условиях. В связи с этим он просит Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, а также Людмилу Денисову поспособствовать в скорейшем освобождении Александа Кашерного.

Напомним, в Греции возле полуострова Пелопоннес задержали троих украинцев, которые перевозили нелегальных мигрантов.