На Николаевщине столкнулись мотоцикл и легковушка - мотоциклист погиб, его пассажира госпитализировали

В пятницу, 22 июня, в Березанском районе Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 21:00 в селе Коблево, вблизи автозаправочной станции по улице Одесской столкнулись мотоцикл «Honda» и автомобиль ВАЗ - 21099. В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений умер в карете скорой медицинской помощи. Его 30-летнюю пассажирку госпитализировали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители назначили проведение ряда экспертиз. Продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате столкновения спортивного мотоцикла и мопеда госпитализировали четырех человек.