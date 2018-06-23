В Карпатах выпал снег – по Украине ожидается резкое изменение погоды

23 июня на Черногорском хребте в Карпатах выпал снег.

Об этом говорится в сообщении спасателей Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно сообщению, утром в субботу на горе Поп Иван Черногорский - облачно, а температура снизилась до 0°С.

По данным спасателей, в течение недели температура воздуха на Чорногоре составляла от +7 до +10.

В ГСЧС, в свою очередь, предупредили, что 23 июня в Украине ожидается резкое изменение погоды: кроме восточных регионов, местами ожидаются грозы, в центральных и южных областях - местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди.

Напомним, на американский штат Техас в среду, 20 июня, обрушились сильные ливни, которые привели к наводнениям.