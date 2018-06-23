В Николаеве водитель «BMW» на мосту выехал на встречную полосу – лишь чудом не случилась авария

В Николаеве вечером 22 июня на Широкобальском мосту водитель автомобиля «BMW» пошел на обгон по встречной полосе, что едва не привело к аварии.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

Происшествие случилось на съезде с моста. Водитель «BMW» не захотел ехать в «тянучке» и решил объехать ее по встречной полосе. В этот момент в «BMW» чуть не врезался «Daewoo Lanos», но он вовремя притормозил. В итоге «BMW» стал причиной пробки – он не мог вернуться на свою полосу и заблокировал встречную, за «Daewoo» выстроился ряд машин.

Но и это не остановило водителя «BMW». Он дождался, когда затор из машин разъедется и снова проехался по встречной полосе.

Напомним, в октябре 2015 года в Николаеве на съезде с Широкобальского моста в маршрутное такси «Рута» врезался грузовик «Mersedes-Benz». В результате ДТП две пассажирки «маршрутки» скончались на месте происшествия, еще 22 человека получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места происшествия, но его удалось задержать. Виновник ДТП был осужден – суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.