В Николаеве спасатели ликвидировали пожар кровли гаражей

В Николаеве, на улице Космонавтов загорелась сухая трава – пожар перекинулся на кровле прилегающих автогаражных кооперативов.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

22 июня в 12:24 очевидцы сообщили о пожаре. По указанному адресу направили дежурный караул 4 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установлено, что рядом с гаражами загорелась сухая трава, огонь из которой впоследствии перекинулся на их кровли. Благодаря принятым мерам пламя не распространилось внутрь помещения.

В 12:50 пожар общей площадью тысячу квадратных метров локализован, 13: 55-ликвидирован.

Напомним, в Николаевской области 21-22 июня из-за неосторожного обращения с огнем загорелись два пшеничных поля.