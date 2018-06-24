ВВС США используют Falcon Heavy Илона Маска для того, чтобы вывести спутник на орбиту

Военно-воздушные силы США хотят в 2020 году использовать новый космический аппарат Falcon Heavy, чтобы вывести спутник AFSPC-52 на орбиту.

Об этом сообщает Новое Время, ссылаясь на Engadget.

По условиям контракта, заключенного ВВС США с SpaceX, Falcon Heavy со спутником AFSPC-52 будет запущена с мыса Канаверал. Другие подробности сделки пока не раскрываются.

По данным журналистов, SpaceX пришлось конкурировать с ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Мартин). Военно-воздушные силы не сообщили, почему в конце концов решили использовать Falcon Heavy, но одной из возможных причин может быть стоимость.

Тогда как подразделение Минобороны заплатит $130 миллионов за миссию, что больше, чем затраты на запуск других космических аппаратов SpaceX, это все равно намного меньше, чем минимум $350 миллионов, которые придется заплатить за запуск ULA Delta IV Heavy.

Отмечается, что обычно сертификация носителей для Пентагона требует нескольких успешных запусков подряд. Однако Falcon Heavy стартовала всего один раз.

«Какова бы ни была причина решения ВВС, ясно, что данные SpaceX, собранные во время демонстрационного полета Falcon Heavy, были достаточными, чтобы убедить военное подразделение, что на этой ракете может летать не только Tesla Roadste», - говорится в сообщении.

В свою очередь главный операционный директор SpaceX Гвен Шотвелл поблагодарил ВВС за сертификацию Falcon Heavy и за то, что они доверили им «критически важную» миссию.

- SpaceX рада продолжить предлагать американскому налогоплательщику наиболее рентабельные и надежные услуги по запуску жизненно важных миссий в области космической безопасности, - сказал Шотвелл.

Напомним, ранее основатель «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск опубликовал видео, на котором его электрокар «Tesla Roadster» запечатлен находящимся на орбите Земли. Позднее он показал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla.