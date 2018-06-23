В аэропорту Одессы из-за неисправности посадили авиалайнер – среди его пассажиров есть и николаевцы

В субботу, 23 июня, в аэропорту Одессы из-за неисправности посадили чартерный самолет с отдыхающими, которые летели в Барселону.

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на одну из пассажирок – Анну Костюкову.

По ее словам, отправка самолета задерживалась. В аэропорту пассажирам сообщили, что лайнер якобы «заводили с толкача», сами же люди видели возле него какую-то технику. Анна говорит, что самолет перевозчика Yanair около 6 утра подняли в небо, где он покружил около часа и приземлился в одесском аэропорту по техническим причинам. Пассажирам сообщили, что это пришлось сделать из-за «проблем с давлением». По ее словам, около 200 пассажиров сейчас ждут замены воздушного судна.

В аэропорту Одессы подтвердили лишь тот факт, что самолет взлетел в 6:05, а информации о его приземлении «дать не могут». Информацию о приземлении самолета по техническим причинам подтвердили у туроператора JoinUp, у которого пассажирка Анна Костюкова приобрела билеты.

- Ситуация выглядит таким образом. Самолет вернули обратно. Сейчас ищут альтернативный борт, - сказала пресс-секретарь JoinUp Екатерина Резниченко.

По ее словам, вероятно, это будет самолет другой авиакомпании. Туристов, которые не смогли вылететь, сейчас расселяют в отели, предоставляют им пищу и воду. Аналогичные действия проводят и в Барселоне, где пассажиры ожидали вылета в обратном направлении.

- Когда будет найден самолет и вылет состоится, будет понятно, будут ли какие-то компенсации, - добавила Резниченко.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», среди пассажиров этого рейса есть и николаевцы. Им предоставили гостиницу, к 18:00 должны подать другой самолет. Ни о какой компенсации пока речь не идёт.

Как рассказал один из пассажиров, после посадки самолета пилот вышел и сказал пассажирам: «Скажите спасибо, что остались живы».

Напомним, что ранее в Одессе николаевские туристы не могли улететь в Анталию.