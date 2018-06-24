В Германии со стройплощадки украли 48-тонный строительный кран - через три месяца его нашли в Египте

Фото: иллюстрация из интернета Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом 48 тонн через три месяца обнаружили в Египте.

Об этом сообщает Телеграф, ссылаясь на Spiegel.

В марте воры украли огромный мобильный кран со строительной площадки в Штутгарте. Из-за веса строительный кран мог двигаться со скоростью лишь до 55 км в час.

На прошлой неделе в Египте полиции сообщили, что в порту Александрии видели разыскиваемое транспортное средство стоимостью 200 тысяч евро. Вероятно, его доставили туда по морю. Сейчас полиция не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет о том самом кране, не сомневается.

Отмечается, что строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тысяч евро за сведения о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что с территории николаевской спортшколы украли 25-килограммовый бетонный мяч.