В Южном Буге нашли тело утонувшего семилетнего мальчика, который ушел из дома и исчез

В селе Себино Новоодесского района, в водах Южного Буга нашли тело семилетнего мальчика.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Ранее мальчик ушел из дома без разрешения взрослых и исчез. Его тело нашли родственники в канале реки Южный Буг, на расстоянии 2 метров от берега.

А в пруду возле села Центральное Снигиревского района нашли тело 56-летнего мужчины. Ранее он исчез во время выпаса домашнего скота. Жена мужчины нашла у водоема его личные вещи и позвонила в полицию. Утром 23 июня тело погибшего обнаружили жители села. Обстоятельства происшествий выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в Николаеве в реке нашли тело утонувшей женщины.