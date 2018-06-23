В УТБ Николаевщины сообщили о нескольких поломках фур перед прохождением контроля – подозревают, что это не случайно

Сотрудники Укртрансбезопасности Николаевской области отчитались о проверках фур, сообщив, что несколько грузовиков сломались перед самим прохождением габаритно-весового контроля, заблокировав дальнейшую работу.

Об этом сообщили в пресс-службе УТБ.

Осуществляя контроль на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев», сотрудники УТБ взвесили на ГВК 194 грузовых автомобиля и составили 2 акта в связи с превышением весовых ограничений, оштрафовав водителей на 927,25 евро. Однако за время дежурства произошло два случая поломки фур перед самим ГВК. Первый случай заблокировал работу контроля на час. Второй на всю ночь.

Примерно в 17 часов 45 минут перед весами внезапно сломался грузовой автомобиль, в результате чего работа ГВК заблокировалась в час. Все бы ничего, если такой же случай не произошел и в 22 часа. И снова перед весами, правда, уже до 23 июня по состоянию на 10 часов 35 минут. Случайность? - сказано в сообщении.

Также в УТБ сообщили, что в ближайшее время машину уберут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 10 мая работают габаритно-весовые комплексы на трассах Н-24 возле села Гурьевка и М-14 вблизи села Счастливое.