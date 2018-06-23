ООС: Двое украинских военных были ранены в результате обстрелов

В субботу в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных.
Как сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, это произошло в районе Лебединского, передает Украинская правда.
— Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие были безотлагательно эвакуированы в военные госпитали, - добавил Мотузяник.
Всего от полуночи и на 9 утра субботы зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
В частности, ночью и утром на Луганском направлении украинские укрепления вблизи Новотошковского были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Здесь было зафиксировано 12 взрывов вражеских мин.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
На Донецком направлении в субботу утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны противника.
Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика 9 ОМСП «ДНР», который среди ночи из пулемета обстреливал позиции украинской морской пехоты.