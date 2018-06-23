Николаевские патрульные вытащили из петли парня, который хотел покончить с собой

В Николаеве патрульные помешали 23-летнему николаевцу свести счеты с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

22 июня в 10:30 патрульные получили вызов, что по крыше недостроенного дома на улице Молодогвардейской ходил парень, который якобы провалился внутрь недостроя.

Уже через несколько минут патрульные прибыли на место, где женщина указала им, где именно она видела парня. Попав внутрь, инспекторы начали осматривать здание, услышав на чердаке человеческий стон.

Немедленно поднявшись вверх, полицейские увидели неизвестного парня, у которого на шее была затянута петля из металлической проволоки, привязанной к деревянной балке. Парень хрипел, а также его лицо начало синеть. Не теряя ни секунды, патрульные сняли петлю и положили парня на пол.

Они поддерживали парня в сознании и контролировали его состояние, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего.

Напомним, что ранее в Николаеве наградили патрульных, которые вытащили из реки девушку-самоубийцу.