«За 5 минут видео – 10 человек», - николаевец пожаловался на пешеходов, постоянно перебегающих дорогу на Центральном рынке

В Николаеве, на Центральном рынке пешеходы в неположенном месте постоянно перебегают дорогу.

Соответствующее видео опубликовал местный житель у себя на странице в Facebook.

По словам мужчины, за пять минут съемок видео дорогу перебежали десять человек. Также местный житель сообщил, что эта проблема занимает многих автомобилистов.

— Этот пост хотели создать все автомобилисты Николаева. Проблема пешеходов на центральном рынке очень актуальная. При наличии подземного перехода и двух других на расстоянии в 300 метров. За 5 минут съёмки видео перебежали дорогу 10 человек и создали много аварийных ситуаций. В этом месте и так очень опасный участок дороги, постоянные пробки, объездных путей в этом месте нет, - написал николаевец.

Также мужчина попросил городского голову Николаева Александра Сенкевича посодействовать в решении этой проблемы.

Напомним, 22 июня, автомобиль сбил ребёнка, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Ранее сообщалось, 15 июня, вечером в Николаеве, на улице Молодогвардейской, по проспекту Богоявленскому пьяный мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем.