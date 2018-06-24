В Кентукки рухнул склад с алкоголем – рассыпались 9 тысяч огромных бочек с бурбоном

В штате Кентукки рухнул склад компании «Barton 1792 Distillery». В обрушившейся части здания было около 9 тысяч бочек, в каждой из которых находилось около 200 литров бурбона.

Об этом сообщает «NY Times».

Всего на складе было около 20 тысяч бочек, аэрофотосъемка показала, что половина здания разрушена. Предполагается, что в бочках был не только бурбон, но и другой алкоголь.

Директор службы экстренной помощи в округе Нельсон Милт Спалдинг сказал, что причина случившегося неизвестна. В результате обрушения никто не пострадал.

Напомним, что ранее в Николаеве остановили грузовик с 11 тысячами литров контрабандного спирта.