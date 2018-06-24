На спиртазоводе в Збараже произошел взрыв емкостей с биоэтанолом - спасатели эвакуировали 350 местных жителей

В субботу, 23 июня в городе Збараж Тернопольской области горело здание с 10 резервуарами, в которых хранилось около 500 тонн спирта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел около 18:15 - на спиртзаводе разгерметизировалась одна из емкостей с биоэтанолом. Для тушения пожара привлекли 63 спасателей и 15 единиц пожарной техники.

Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 350 жителей близлежащих частных домов. По состоянию на 21:10 пожар локализовали на площади 1 тысяча 200 квадратных метров.

«Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируется, - заявили в ГСЧС.



Напомним, что николаевские спасатели ликвидировали пожар на территории маслоэкстракционного завода по улице Новосельской в поселке Березанка.