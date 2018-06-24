В Николаеве и области с начала года утонуло 25 человек

С начала 2018 года в Николаевской области и городе в государственной службе по чрезвычайным ситуациями зарегистрировали 25 эпизодов утонувших в воде. Из них - трое детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГСЧС в Николаевской области.

Так, 22 июня утонули в пруду семилетний мальчик и 56-летний мужчина.

«Чрезвычайное происшествие произошло в пруду возле селм Центральное Снигиревского района. Во время выпаса домашнего скота, исчез местный житель. Об этом в полицию сообщила жена мужа, которая нашла у водоема его личные вещи. Утром, 23 июня, тело погибшего обнаружили жители села», - сообщают в ГСЧС.

А в канале реки Южный Буг, на расстоянии 2 метров от берега, родственники обнаружили тело погибшего семилетнего мальчика, который ранее ушел из дома без разрешения взрослых и исчез.

Обстоятельства происшествий выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В ГСЧС напоминают, что нарушение правил безопасности на воде может привести к трагическим последствиям.

«Ни при каких условиях нельзя купаться в незнакомых или не оборудованных для этого должным образом местах. Опасно заходить в воду в нетрезвом состоянии, нырять с мостов, на мелководье и после длительного пребывания на солнце. Не следует устраивать опасные игры на воде и всегда находиться рядом и держать в поле зрения детей», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Южном Буге нашли тело утонувшего семилетнего мальчика, который ушел из дома и исчез. Также, в Николаеве в реке нашли тело утонувшей женщины. А 16 июня в Николаеве возле Ингульского моста утонул парень.