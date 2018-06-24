«Такие проявления ксенофобии требуют особого внимания», - омбудсмен Денисова о разгроме поселения ромов во Львове

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы тот правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые напали на поселения ромов во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба.

«Такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятие мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем», - заявляет Денисова.

Отметим, что в данной ситуации Денисова видит признаки дискриминации по национальному признаку и «разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства».

Также она призвала к толерантности и терпимости друг другу в независимости от национальности.

Напомним, что субботу, 23 июня, во Львове неизвестные напали на лагерь ромов, а позже сообщили о задержании семерых несовершеннолетних, которые подозреваются в разгроме.