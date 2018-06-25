На Николаевщине на трассе перевернулся «ВАЗ» с подростками – один погиб, четверо госпитализированы

В воскресенье, 24 июня, на 171 км автодороги Т-1506 «Николаев - Доманевка - Березки» во Врадиевском районе Николаевской области компания подростков перевернулась на легковом автомобиле.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полициии Николаевской области.

Около 19:45 17-летний парень за рулем «ВАЗ-2106», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте, а четверых пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине два подростка взяли у родителей автомобиль без спроса и врезались в электроопору.