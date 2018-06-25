В Николаеве «Таврия» на пешеходном переходе сбила подростка – девочку госпитализировали

В Николаеве в субботу, 23 июня, легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил подростка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 23:50 напротив дома № 59 по улице Космонавтов, водитель автомобиля «Таврия», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на 14-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Вследствие ДТП девочку госпитализировали в детскую областную больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что ранее в Николаеве «Daewoo» сбил шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу - его госпитализировали.