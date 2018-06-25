В Николаеве утонула 14-летняя девочка, которая прыгнула с пирса в яхт-клубе

В понедельник, 25 июня, в Заводском районе Николаева в Южном Буге утонул подросток.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:19 в службу спасения сообщили, что в районе яхт клуба на реке Южный Буг девушка прыгнула с пирса для швартовки яхт и исчезла с поверхности воды.

Прибывшие спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного центра и сотрудники 10 взвода Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда выяснили, что 14-летняя девочка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями.

Она согласилась пойти прыгнуть с пирса с подростком, который ей это предложил, однако сообщила, что не умеет плавать. Сначала девочка села на край пирса, но потом все же решилась и прыгнула в воду, после чего почти сразу пошла на дно. Люди, которые увидели это, позвонили по экстренным номерам.

Поиски ребенка проводили внешним осмотром, с помощью траления и погружением водолаза. В 12:10 водолаз обнаружил тело ребенка и поднял на поверхность. На лодке погибшую транспортировали на берег и передали медикам, которые констатировали смерть. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов, которые также работали на месте.

Напомним, что с начала 2018 года в Николаевской области и городе в государственной службе по чрезвычайным ситуациями зарегистрировали 25 эпизодов утонувших в воде. Из них - трое детей.

Ранее в Южном Буге нашли тело утонувшего семилетнего мальчика, который ушел из дома и исчез. А на Нижней Набережной в районе Ингульского моста утонул молодой человек в возрасте около 20 лет.