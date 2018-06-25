В Николаеве на перекрестке столкнулись «маршрутка» и «Daewoo»

В Николаеве на перекрестке улиц Большая Морская и Московская днем 25 июня столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль «ЗАЗ Lanos».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

«Маршрутка» ехала по Большой Морской и врезалась в «ЗАЗ», водитель которого двигался по Московской. Водитель легкового автомобиля должен был пропустить «маршрутку», потому что та двигалась по главной дороге.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, оба автомобиля получили механические повреждения. На месте происшествия работает патрульная полиция.

Напомним, что ранее на этом же перекрестке столкнулись два кроссовера.