На Херсонщине автомобиль насмерть сбил женщину с трехмесячным ребенком

В Херсонской области в селе Каиры автомобиль насмерть сбил женщину с трехмесячным ребенком.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, авария произошла 24 июня примерно в 21:20 в селе Каиры.

«49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на женщину, которая шла по обочине дороги в попутном направлении с детской коляской с трехмесячным ребенком. В результате ДТП 26-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Ребенок скончался по дороге в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель скрылся с места ДТП, а впоследствии сам прибыл в Горностаевское отделение полиции. По факту ДТП в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Напомним, в центре Николаева на пешеходном переходе «маршрутка» насмерть сбила человека.